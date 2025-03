Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Montagmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 39,86 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 39,86 EUR. Bei 40,23 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.805 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 40,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,61 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 38,99 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,988 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,29 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 5,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

