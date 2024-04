Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,77 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,77 EUR nach oben. Bei 26,90 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 489.090 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 14,25 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR am 01.11.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 10,61 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,75 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,15 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.643,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

