Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,69 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,69 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,69 EUR. Bei 26,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 31.553 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 14,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Abschläge von 10,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,574 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,75 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 21.02.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 48,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

