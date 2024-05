Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 27,89 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 27,89 EUR abwärts. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,46 EUR. Bisher wurden heute 678.004 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Gewinne von 11,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,95 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Fresenius SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel DAX beendet den Handel mit Verlusten

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt mittags im Minus