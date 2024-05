Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Abschlägen

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 28,29 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 28,29 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,26 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.266 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 9,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 18,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,95 EUR.

Fresenius SE gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel DAX beendet den Handel mit Verlusten

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt mittags im Minus