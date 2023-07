Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Montagnachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 26,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 167.475 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (19,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,56 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.225,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.720,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,68 EUR je Aktie belaufen.

