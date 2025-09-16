Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 47,49 EUR.
Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 47,49 EUR. Bei 47,56 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 180.028 Fresenius SE-Aktien gehandelt.
Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 31,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,81 EUR an.
Am 06.08.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Fresenius SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.
In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
