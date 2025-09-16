DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.096 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Fresenius SE-Kurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

17.09.25 16:13 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 47,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,52 EUR 0,48 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 47,49 EUR. Bei 47,56 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 180.028 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 31,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,81 EUR an.

Am 06.08.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Fresenius SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie stabil: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen