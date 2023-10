Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Fresenius SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,17 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,17 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,32 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,06 EUR ab. Bei 25,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 254.099 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2022 (19,97 EUR). Abschläge von 20,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,46 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.08.2023. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 10.359,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

