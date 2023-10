Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 24,99 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 24,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 24,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 697.752 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 18.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,46 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,80 EUR im Vorjahresvergleich. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.359,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

