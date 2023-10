Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Fresenius SE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,18 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,21 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,14 EUR. Zuletzt wechselten 17.100 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2022 (19,97 EUR). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 20,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,80 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 10.359,00 EUR gegenüber 10.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen