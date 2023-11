Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 27,37 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 27,37 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,54 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 731.740 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 17,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,34 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

