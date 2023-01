Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:22 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 28,64 EUR. Bei 28,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.885 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 38,11 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,89 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 45,35 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,59 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 30.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,78 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.459,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.324,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 21.02.2024.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

