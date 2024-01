Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Fresenius SE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 26,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,26 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,46 EUR zu. Bei 26,20 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,32 EUR. Zuletzt wechselten 317.280 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 15,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Abschläge von 11,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,40 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

