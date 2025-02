Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 37,08 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 37,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 370.857 Fresenius SE-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 38,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 3,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,855 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 42,61 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 06.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer