Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,15 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 37,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 37,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 29.438 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,58 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,32 EUR ab. Mit Abgaben von 34,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 42,61 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

