Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,72 EUR

0,04% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 25,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,88 EUR. Bei 25,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 247.123 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 28,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (19,69 EUR). Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 30,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 31,29 EUR angegeben.

Am 22.02.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.643,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.966,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Fresenius SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

FMC-Aktie sehr stark: Papiere von Fresenius Medical Care könnten Kurslücke vom Juli schließen

Fresenius-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie im Februar 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius