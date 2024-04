Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,65 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,65 EUR zu. Bei 26,67 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 18.859 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,15 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 10,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 21.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,79 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.678,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 46,65 Prozent verringert.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

