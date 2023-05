Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Vormittag ab

Aktien in diesem Artikel Fresenius 27,23 EUR

-1,52% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 27,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 27,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.548 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 23,38 Prozent zulegen. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 27,40 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 31,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 22.02.2023. Das EPS wurde auf 0,79 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.643,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 9.720,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Fresenius SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,66 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius- und FMC-Aktie in Rot: Deka will von Fresenius schnelle Lösung für FMC sehen - Fresenius-Chef plant Konzernumbau

Fresenius-Aktie springt an: Fresenius macht in Q1 mehr Umsatz - Ausblick bestätigt

Letztlich grüne Vorzeichen im Handel an der Frankfurter Börse: DAX verlässt den Tag knapp im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius