Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Freitagmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 41,15 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 41,15 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,08 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.233 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 44,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 7,90 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 29,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2024). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 27,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,29 EUR angegeben.

Fresenius SE gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,70 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

