Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,04 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,04 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 30,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 262.187 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2023 auf bis zu 30,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (19,69 EUR). Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 52,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,46 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 02.08.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 10.359,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.11.2023 gerechnet. Am 29.10.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2023 aus.

