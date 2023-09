Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 30,01 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 30,01 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 30,27 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 623.792 Stück.

Am 14.08.2023 markierte das Papier bei 30,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 1,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 52,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 02.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,80 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10.359,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.018,00 EUR umgesetzt.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

