Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 29,65 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 29,65 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 29,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.664 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,35 EUR erreichte der Titel am 14.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 2,31 Prozent niedriger. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 50,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.359,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

