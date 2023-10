Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Mittwochmittag

Fresenius-Aktie fester: Fresenius will sich wohl von Digitaltochter Curalie trennen

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Dienstagnachmittag

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Deutsche Unternehmen holen mehr Frauen in die Vorstandsetage - Nur zwei DAX-Konzerne ohne Top-Managerinnen

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt mittags nach

Börse London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer

Heute im Fokus

Sanofi-Mittel zeigt in Studie zu Jugend-Diabetes Potenzial. Neuer TRATON-Dienstleister will E-Lastwagen das Laden erleichtern. Inflation im Euroraum sinkt dank Sondereffekten deutlich. Air France verlässt Pariser Flughafen Orly. Moody's passt Bonitätsnote von LEG Immobilien nach unten an. Citigroup wird für Lufthansa pessimistischer.