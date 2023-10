Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 24,70 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 24,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 632.884 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 26,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.10.2022 bei 20,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 34,46 EUR angegeben.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,70 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

