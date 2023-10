Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 25,16 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 25,16 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 25,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.312 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 19.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 18,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.359,00 EUR gegenüber 10.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

