Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Montagvormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,97 EUR ab.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 27,97 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 27,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.586 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). Mit einem Zuwachs von 11,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (23,29 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,73 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,66 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

