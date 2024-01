Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag verlustreich

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 26,08 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.985 Fresenius SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 19,71 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 23,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,70 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,40 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 5.518,00 EUR, gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,24 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

