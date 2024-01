Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 26,37 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 26,37 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 26,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.887 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,39 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,40 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,66 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,24 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

