Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 230.280 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach oben. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,574 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,80 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.518,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.459,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Fresenius SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

