Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,36 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 26,36 EUR. Bei 26,26 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,26 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.191 Stück gehandelt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 15,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,65 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,920 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,80 EUR aus.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,71 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

