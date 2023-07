Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE behauptet sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,59 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,59 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,78 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,28 EUR nach. Bei 26,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 304.267 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,73 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,95 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,56 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR erwirtschaftet worden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.225,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.720,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Fresenius SE-Investment verloren

Erste Schätzungen: Fresenius SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fresenius Medical Care-Aktie höher: FMC-Aktionäre beschließen Umwandlung in Aktiengesellschaft