Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 30,39 EUR nach oben.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 30,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 30,45 EUR. Bei 30,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 170.101 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 0,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,46 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

