Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 24,95 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 24,95 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,69 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 125.507 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 20,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 18,20 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,18 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 02.08.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.359,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.018,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,70 EUR je Aktie.

