Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 27,66 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 27,66 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.693 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 11,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 23,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,80 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 10.459,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

