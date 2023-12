Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag behauptet

Fresenius SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,73 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,80 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,67 EUR nach. Bei 27,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.182 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,59 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 19,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

