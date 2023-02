Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Montagvormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 29,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 14.736 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 37,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,66 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 47,74 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,08 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.459,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 21.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

