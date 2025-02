Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 36,65 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,65 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,52 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.834 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,61 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Fresenius SE-Aktie.

