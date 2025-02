Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,82 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 36,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 36,94 EUR. Bei 36,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.128 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 38,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 4,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 24,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,855 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,61 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5,37 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 26.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen

Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel LUS-DAX zum Start im Minus