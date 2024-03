Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittwochnachmittag ins Minus

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 25,07 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 25,07 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 24,86 EUR. Mit einem Wert von 25,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 326.964 Stück gehandelt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,53 Prozent. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,33 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 7,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,75 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 21.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46,65 Prozent auf 5.678,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.643,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 5 Jahren bedeutet

Fresenius-Finanzvorständin erhält Vertragsverlängerung