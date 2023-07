Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 26,82 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 26,60 EUR. Zuletzt wechselten 89.497 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 29,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 10,78 Prozent zulegen. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,58 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,56 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.225,00 EUR im Vergleich zu 9.720,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

