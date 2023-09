Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 31,14 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 31,14 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 31,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 718.689 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. 0,26 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 36,77 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,46 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 02.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.359,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Fresenius SE-Aktie.

