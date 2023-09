Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 30,63 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 30,63 EUR. Bei 30,71 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 30,66 EUR. Zuletzt wechselten 26.854 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 55,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,46 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 02.08.2023. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.359,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,40 Prozent gesteigert.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

