Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 24,96 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 24,96 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,06 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 196.611 Stück.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,31 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 14,62 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,18 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,80 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 10.359,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Fresenius SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone