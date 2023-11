Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Kursplus

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,35 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 27,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 197.335 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 14,15 Prozent wieder erreichen. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,34 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

