Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 27,29 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 27,29 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,26 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.503 Fresenius SE-Aktien.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,40 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,34 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

