Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 26,33 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 26,33 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,27 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.283.303 Fresenius SE-Aktien.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 18,57 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 23,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 13,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,80 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 02.11.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je Fresenius SE-Aktie.

