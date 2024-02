Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE behauptet sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,04 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,04 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,27 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 25,83 EUR. Bei 25,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.730.796 Fresenius SE-Aktien.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 16,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 10,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,920 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,80 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 02.11.2023 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,71 EUR je Fresenius SE-Aktie.

