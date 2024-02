Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fresenius SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 26,96 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 26,96 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,00 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 127.674 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 15,80 Prozent wieder erreichen. Bei 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 15,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.518,00 EUR, gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,24 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Fresenius SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,71 EUR im Jahr 2023 aus.

