Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE wird am Freitagvormittag ausgebremst

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,29 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,29 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,08 EUR. Bei 36,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 45.278 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 38,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 5,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 49,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,855 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,61 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen

Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel LUS-DAX zum Start im Minus