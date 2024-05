Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,63 EUR nach.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 27,63 EUR ab. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,61 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,70 EUR. Bisher wurden heute 21.998 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 11,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR am 01.11.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 13,39 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,46 EUR.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,23 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,94 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

